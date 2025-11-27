Her er hva Metroid Prime 4 Amiibos vil bringe til spillet

HQ

Premieren på Metroid Prime 4: Beyond 4. desember nærmer seg med stormskritt, og som vi tidligere har rapportert, vil Nintendo lansere tre nye Amiibos i forbindelse med dette. Som vi vet er disse ikke bare pene ting å sette i bokhyllen, men brukes også til å låse opp ting i spillene, og nå har Nintendo Japan avslørt hvilken funksjon de vil ha i Samus' kommende eventyr (oversatt av Reddit-brukeren Skullghost).

Samus & Viola [Metroid Prime 4] Amiibo:



Du vil kunne endre fargen på Viola.



Hver gang du berører Amiibo, kan du sjekke Violas totale tilbakelagte distanse.



En gang per dag kan du øke hastigheten som Violas Boost Energy regenereres med.



Samus [Metroid Prime 4] Amiibo:



Du kan nå endre bakgrunnsmusikken når du rir Viola i Solvalei.



En gang per dag kan du aktivere et skjold som blokkerer opptil 99 skader.



Når skjoldet er aktivert, blir Samus' liv også gjenopprettet til fullt.



Sylux [Metroid Prime 4] Amiibo:



Når du har spilt ferdig spillet, kan du se de fulle versjonene av filmene som vises i fragmenter gjennom spillet. Selv om du ikke har Amiibo, kan du se den fullstendige versjonen av filmen ved å oppnå 100 % skanningsfrekvens og gjenstandsinnsamlingsfrekvens.



Hver gang du berører Amiibo, får du høre en tilfeldig replikk fra Sylux.



Hvis du bruker en tidligere Metroid Amiibo - Samus (Super Smash Bros.-serien), Zero Suit Samus (Super Smash Bros.-serien), Ridley (Super Smash Bros.-serien) eller Dark Samus (Super Smash Bros.-serien) - "Spillets lyder spilles av tilfeldig."

Hva synes du om ideen om å låse funksjoner bak plastfigurer som dette?