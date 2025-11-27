Her er hva Metroid Prime 4 Amiibos vil bringe til spillet
Det er lett å glemme at de ikke bare er sjarmerende figurer for samlere, men også kan brukes i spillene.
Premieren på Metroid Prime 4: Beyond 4. desember nærmer seg med stormskritt, og som vi tidligere har rapportert, vil Nintendo lansere tre nye Amiibos i forbindelse med dette. Som vi vet er disse ikke bare pene ting å sette i bokhyllen, men brukes også til å låse opp ting i spillene, og nå har Nintendo Japan avslørt hvilken funksjon de vil ha i Samus' kommende eventyr (oversatt av Reddit-brukeren Skullghost).
Samus & Viola [Metroid Prime 4] Amiibo:
Samus [Metroid Prime 4] Amiibo:
- Du kan nå endre bakgrunnsmusikken når du rir Viola i Solvalei.
- En gang per dag kan du aktivere et skjold som blokkerer opptil 99 skader.
- Når skjoldet er aktivert, blir Samus' liv også gjenopprettet til fullt.
Sylux [Metroid Prime 4] Amiibo:
- Når du har spilt ferdig spillet, kan du se de fulle versjonene av filmene som vises i fragmenter gjennom spillet. Selv om du ikke har Amiibo, kan du se den fullstendige versjonen av filmen ved å oppnå 100 % skanningsfrekvens og gjenstandsinnsamlingsfrekvens.
- Hver gang du berører Amiibo, får du høre en tilfeldig replikk fra Sylux.
Hvis du bruker en tidligere Metroid Amiibo - Samus (Super Smash Bros.-serien), Zero Suit Samus (Super Smash Bros.-serien), Ridley (Super Smash Bros.-serien) eller Dark Samus (Super Smash Bros.-serien) - "Spillets lyder spilles av tilfeldig."
Hva synes du om ideen om å låse funksjoner bak plastfigurer som dette?