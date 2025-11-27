Gamereactor

Metroid Prime 4: Beyond

Her er hva Metroid Prime 4 Amiibos vil bringe til spillet

Det er lett å glemme at de ikke bare er sjarmerende figurer for samlere, men også kan brukes i spillene.

HQ

Premieren på Metroid Prime 4: Beyond 4. desember nærmer seg med stormskritt, og som vi tidligere har rapportert, vil Nintendo lansere tre nye Amiibos i forbindelse med dette. Som vi vet er disse ikke bare pene ting å sette i bokhyllen, men brukes også til å låse opp ting i spillene, og nå har Nintendo Japan avslørt hvilken funksjon de vil ha i Samus' kommende eventyr (oversatt av Reddit-brukeren Skullghost).

Samus & Viola [Metroid Prime 4] Amiibo:



  • Du vil kunne endre fargen på Viola.

  • Hver gang du berører Amiibo, kan du sjekke Violas totale tilbakelagte distanse.

  • En gang per dag kan du øke hastigheten som Violas Boost Energy regenereres med.

Samus [Metroid Prime 4] Amiibo:



  • Du kan nå endre bakgrunnsmusikken når du rir Viola i Solvalei.

  • En gang per dag kan du aktivere et skjold som blokkerer opptil 99 skader.

  • Når skjoldet er aktivert, blir Samus' liv også gjenopprettet til fullt.

Sylux [Metroid Prime 4] Amiibo:



  • Når du har spilt ferdig spillet, kan du se de fulle versjonene av filmene som vises i fragmenter gjennom spillet. Selv om du ikke har Amiibo, kan du se den fullstendige versjonen av filmen ved å oppnå 100 % skanningsfrekvens og gjenstandsinnsamlingsfrekvens.

  • Hver gang du berører Amiibo, får du høre en tilfeldig replikk fra Sylux.

Hvis du bruker en tidligere Metroid Amiibo - Samus (Super Smash Bros.-serien), Zero Suit Samus (Super Smash Bros.-serien), Ridley (Super Smash Bros.-serien) eller Dark Samus (Super Smash Bros.-serien) - "Spillets lyder spilles av tilfeldig."

Hva synes du om ideen om å låse funksjoner bak plastfigurer som dette?

