Her er hva som kommer til John Carpenters Toxic Commando gjennom 2026

Vi er rett på vei til ankomsten av John Carpenters Toxic Commando, ettersom det samarbeidende actionspillet vil debutere på PC og konsoller så snart i morgen 12. mars. For dette formål kan du være nysgjerrig på hva som vil bli lagt til i spillet som en del av støtten etter lanseringen, og i så fall har denne informasjonen nå blitt delt.

Veikartet for 2026 for spillet er publisert, og avslører at det vil komme to gratis oppdateringer og to DLC-er i løpet av sommeren og høsten. Mellom debuten og det første tillegget etter lanseringen vil det være mange feilrettinger og livskvalitetsforbedringer - som også er lovet mellom hvert kommende tillegg til spillet - men når det gjelder hva som deretter vil bli introdusert i hver oppdatering, kan du se dette nedenfor.

Gratis oppdatering 1 - Sommeren 2026



Utfordringer for å låse opp kosmetikk



Nytt kart



Ny fiende



4 nye primærvåpen



Nye sekundær- og nærkampvåpen



2 nye kjøretøy



DLC Kosmetisk pakke 1 - Sommeren 2026



Våpenskinn



Våpensjarm



Karakterskinn



Hodeplagg



Tilpasning av kjøretøy (skins, graffiti, tutelyder)



Profiltitler og ikoner



Gratis oppdatering 2 - Høsten 2026



Ammunisjonsmodifikasjoner



Ekstra vanskelighetsgrad



Nye forsvarsoppsett



Ny fiende



4 nye primærvåpen



Nye tunge våpen og nærkampvåpen



Nye forbruksvarer



DLC Kosmetisk pakke 2 - Høsten 2026



Våpenskinn



Våpensjarm



Karakterskinn



Hodeplagg



Tilpasning av kjøretøy (skins, graffiti, tutelyder)



Profiltitler og ikoner



