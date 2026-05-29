Her er hvor mye du må betale for Facebook Plus og Instagram Plus

Facebook Plus og Instagram Plus ... her er de, og vi har ny informasjon om dem.

Ifølge 9 to 5 Mac lanseres Facebook Plus og Instagram Plus for $ 3.99 / måned hver.

Instagram Plus gir abonnenter tilgang til ekstra funksjoner, som muligheten til å se hvor mange som har sett historien din på nytt samlet, samt muligheten til å lage ubegrensede publikumslister for historier. Du kan også sette søkelys på en historie en gang i uken for å få flere visninger, forlenge en historie utover 24 timer, forhåndsvise en historie uten å dukke opp som seer, søke i historiens seerliste for å se hvem som ser på, "og mer", som Sarah Perez hos TechCrunch sier. Du vil også kunne legge ut innlegg direkte på profilen din og fremheve dem uten at de dukker opp i følgernes feeds.

Andre funksjoner for Instagram Plus inkluderer ting som Super Heart-animerte reaksjoner for Stories, tilpassede appikoner, tilpassbare skrifter for profilbiografier og tilgang til flere pins for profilen din.

Facebook Plus tilbyr et lignende sett med funksjoner som Instagram Plus.

Vi venter fortsatt på at Meta skal publisere en fullstendig liste over funksjoner som er tilgjengelige i hvert abonnementstilbud, men det bør skje snart. Og som Metas produktsjef Naomi Gleit sa, "flere morsomme funksjoner" vil bli lagt til over tid.

De nye abonnementsplanene rulles ut globalt, men lanseringen kan potensielt skje i etapper. Folk bør se muligheten til å abonnere direkte i Facebook- eller Instagram-appen din når den blir tilgjengelig.