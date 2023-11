Her er hvor mye penger Disneys nye Snøhvit må tjene for å gå i null

HQ

Det har blitt rapportert at Disneys live-action-versjon av Snøhvit har blitt en svært dyr historie for dem. Ifølge Forbes er det brukt ikke mindre enn 209 millioner dollar på å produsere filmen og godt over 100 millioner dollar på markedsføring, noe som betyr at filmen må tjene inn svimlende 340 millioner dollar for å gå i null.

Tatt i betraktning at filmen var omgitt av kontroverser i produksjonsperioden, der hovedrolleinnehaver Rachel Zegler blant annet kalte prinsen som til slutt redder Snøhvit for en Stalker. Dette ble ikke satt pris på av David Hand, hvis far var medregissør av den opprinnelige tegnefilmen fra 1937. Han sa at det er noe som ville fått både faren og Walt Disney til å snu seg i graven. Legg til sju CGI-dverger som ikke ser særlig bra ut, og det faktum at filmen er forsinket, og det kan ende med å bli en katastrofe for Disney.

Det er en tøff kamp for Disney allerede før filmen er lansert, og tiden vil vise hva kritikerne og publikum vil synes om det hele.