Her er hvorfor Monaco Grand Prix 2025 er annerledes og hvordan det vil påvirke løpet

Selv om det sannsynligvis er det mest forlokkende og berømte løpet på Formel 1-kalenderen, tilbyr Monaco vanligvis ikke et veldig overbevisende løp i disse dager. Bilene er altfor store og gatene altfor små til at det er mulig å kjøre tett side om side, og det er derfor mange sier at Monacos Grand Prix vinnes på en lørdag etter kvalifiseringen og når pole-sitteren er avgjort.

I år har F1 imidlertid utforsket en måte å gjøre Monaco GP mer spennende på, og det kommer i form av en regelendring for dette løpet, og bare dette løpet. Mens hvert løp på kalenderen krever at hver bil må stoppe én gang for å skifte til en annen dekkblanding (Hard, Medium, Soft), ettersom de må kjøre med minst to forskjellige gummiblandinger per løp, vil det i årets Monegasque-arrangement være to stopp på plass.

Det betyr ikke at hver bil må kjøre med alle tre gummiblandingene, bare at de må bruke minst tre forskjellige dekksett fra to forskjellige gummiblandinger. Dette med mindre det regner og Intermediate- eller Wet-dekk blir trukket inn i ligningen.

Målet med denne endringen er å tilføre litt usikkerhet til det ellers veldig stive løpet, ettersom depotstopp pleier å være et av de få, men viktigste stedene der posisjonene kan skifte rundt i gatene i det lille europeiske landet. Om dette vil løse Monacos problemer, får vi se selv på søndag, når løpet begynner klokken 14:00 BST / 15:00 CEST.