Her er iPhone 13

Ikke overraskende viste Apple også frem det siste innen telefoner med iPhone 13 som vil bringe selskapet inn i fremtiden og er fullpakket med ny teknologi. Ifølge Tim og vennene hans skal iPhone 13 være utstyrt med A15-brikken og tilbyr 30% raskere GPU og 50%raskere CPU sammenliknet med de nærmeste konkurrentene. Kameraet er også nytt og klokker inn på 12MP og tar opp i 4K60 med HDR og Dolby Vision, og tar enda bedre bilder i mørket.

Sikkerheten er også oppgradert, og ifølge Apple vil iPhone 13 være den sikreste av telefonene deres til nå med forbedringer som først og fremst påvirker Siri og e-postappen. På lagringsfronten er den minste modellen utstyrt med 128GB, og Apple tilbyr også iPhone med 256 og 512GB for de som ønsker litt mer plass til bildene, appene og videoene. Prisen? Ja, den starter på $799 for iPhone 13 og $699 for Mini-modellen.

Selvsagt kommer det også en Pro-modell som tilbyr ekstra alt med krydder på toppen. Flere kameraer, et større batteri og en fem-kjerners GPU som Apple hevder vil slo konkurrentenes telefoner med god margin. Den nye skjermen kommer også (endelig) med Promotion med støtte for opp til 120Hz. Takk, Apple. Prisen her starter på $999 for Pro-modellen og $1,099 for Pro Max.