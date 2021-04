Her er kartet og skurken i Resident Evil Village

Du ser på Annonser

Basert på trailerne inntil videre skulle man kanskje tro at Lady Dimitrescu er hovedskurken i Resident Evil Village, men hun har hele tiden svart til familiens egentlige overhode, Mother Miranda. Men hun har vi enda ikke sett og er kun blitt nevnt kort.

Men takket være nye bilder fra IGN har vi fått litt mer informasjon. Først og fremst har vi fått et reelt bilde av spillets kart, som viser nye lokasjoner som Moreau's Reservoir, Heisenberg's Factory, House Beneviento og mer.

Men det er også et maleri av Mother Miranda. Ifølge Capcom blir hun tilbedt av landsbyboerne. Regissør Morimasa Sato sier også:

"For Mother Miranda, I think it's better for the players to find out for themselves by playing the game, but I'll say this: Mother Miranda and the inner side of her character are extremely important factors in the game."

Du kan se bildene nedenfor.