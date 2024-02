Her er lanseringstraileren Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

I dag lanseres Banishers: Ghosts of New Eden, nok et unikt eventyr fra den franske utvikleren Don't Nod. Denne gangen får vi en spøkelseshistorie som utspiller seg på 1600-tallet, der du spiller som både et menneske og et spøkelse, som tidligere var et par.

Som du kanskje kan forestille deg, ønsker de virkelig å vende tilbake til hvordan ting var før, med begge i live, men det blir ikke lett å komme dit i denne mørke kjærlighetshistorien, og fører til at du må ta flere vanskelige avgjørelser som spør deg hva du er villig til å gjøre for den du elsker. Høres det interessant ut?

Hvis du vil vite mer, kan du lese anmeldelsen vår der vi forklarer hvorfor dette er et så bra spill, men du bør absolutt også sjekke ut den splitter nye lanseringstraileren, som du finner nedenfor.