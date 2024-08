Her er lanseringstraileren for Five Nights at Freddy's: Into the Pit

HQ

Det nye Five Nights at Freddy's: Into the Pit har en litt annerledes tilnærming. I stedet for førstepersonsskrekk, er det denne gangen en sideskrollende retrofling. Vi følger Oswald som ønsker litt spenning i sin kjedelige hverdag, og det kan du trygt si at han får når han oppdager en ballgrop på Freddy Fazbear's Pizzeria som gjør at han kan reise gjennom tiden. Det ser ut til å bli et ganske skummelt eventyr for Oswald.

Fem netter på Freddy's: Into the Pit har blitt utgitt i dag for PC, men ifølge utvikleren Mega Cat Studios, er det også planlagt for utgivelse på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S og Nintendo Switch senere i august. Traileren kan sees nedenfor.