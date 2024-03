Her er lanseringstraileren for MLB The Show 24

HQ

Det er en stor dag for alle baseballfans når Sony Interactive Entertainment lanseres på MLB The Show 24 til PlayStation, Switch og Xbox. Denne gangen kan vi glede oss til at Negro Leagues er tilbake, samt en kvinnelig karrieremodus kalt Road to the Show: Women Pave Their Way - i tillegg til alt det vanlige innholdet med de nyeste lagoppstillingene og statistikkene.

Vi jobber selvfølgelig med en anmeldelse, men inntil da kan du sjekke ut dagens lanseringstrailer, og ikke glem at spillet er inkludert i Game Pass hvis du vil prøve det.