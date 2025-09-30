Her er listen over land i Europa som har rapportert om uidentifiserte droneobservasjoner

HQ

Minst 10 europeiske land har rapportert om mistenkelige droner i luftrommet i løpet av de siste tre månedene. Her er listen over land i Europa som har rapportert om droneobservasjoner.

Europa // Shutterstock

Berørte land

Litauen, Latvia, Romania, Polen, Danmark, Norge, Frankrike og Tyskland har alle rapportert om angrep eller forstyrrelser knyttet til droner. Mange av disse hendelsene antas å involvere russisk aktivitet, selv om etterforskningen fortsatt pågår.

Større hendelser



Litauen: Den 10. juli kom en russisk drone inn i litauisk luftrom. Den 28. juli ble en annen drone, sannsynligvis rettet mot Ukraina, funnet i et litauisk militært treningsområde, bevæpnet med eksplosiver. NATO lovet å styrke luftforsvaret langs sin østlige flanke.



Latvia: En drone styrtet øst i Latvia etter å ha kommet inn i hviterussisk luftrom. Latviske myndigheter etterforsker saken og koordinerer med NATO-allierte.



Romania: Den 8. september krenket en russisk drone rumensk luftrom under nattlige angrep på Ukraina, noe som fikk F-16-fly til å overvåke luftrommet. En annen drone, identifisert som en Shahed 136 kamikaze-modell, ble oppdaget 13. september, men utgjorde ingen fare for befolkede områder.



Polen: Den 9. september ble 19 russiske droner skutt ned etter å ha krenket polsk luftrom. 13. september gjennomførte allierte fly en forebyggende operasjon i nærheten av Ukraina. Den 15. september fløy en drone over presidentpalasset i Warszawa og ble uskadeliggjort. To personer ble arrestert 16. september i forbindelse med droneflyvninger over regjeringsbygninger.



Danmark: Den 23. september ble det oppdaget droner over fem danske flyplasser, noe som førte til midlertidige stengninger. Den 28. september ble det oppdaget droner ved militærbaser. Danmark forbød midlertidig all sivil droneflyging fra 30. september til 4. oktober i forkant av EU-toppmøtet.



Norge: Luftrommet nær Oslo lufthavn ble stengt i tre timer på grunn av droneobservasjoner. Norske myndigheter etterforsker saken sammen med Danmark.



Frankrike: Uidentifiserte droner fløy over Frankrike: Uidentifiserte droner fløy over militærbasen Mourmelon-le-Grand, noe som utløste økte sikkerhetstiltak. Dronene ble ikke operert av militært personell.



Tyskland: Flere droner ble observert i Schleswig-Holstein: Flere droner ble observert i Schleswig-Holstein nær den danske grensen. Tysklands flysikringstjeneste har registrert 144 overflygninger med droner i år, de fleste rundt flyplasser.



Bredere respons

EU har lansert et initiativ om en "dronemur" langs østgrensen mot Russland, mens NATO sier at de trapper opp årvåkenheten i de baltiske statene. Danmark vil også være vertskap for anti-dronestøtte fra Frankrike, Tyskland og Sverige under EU-toppmøtet i København denne uken.