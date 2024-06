Her er mer gameplay fra Avowed

HQ

Vi fikk en ny titt på Avowed sitt gameplay i kveld, og i stedet for at Obsidian beviste at de kan lage noen interessante kamper, fikk vi i stedet litt mer oversikt over verdenen og utforskning med litt slåssing innimellom.

Merkelig nok fikk vi ikke mer informasjon om en utgivelsesdato på slutten av denne traileren. Det samme gjaldt for Indiana Jones and the Great Circle, noe som ikke akkurat gir håp med tanke på at disse spillene er ment å komme ut i løpet av noen måneder.

Sjekk ut Avowed -traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes: