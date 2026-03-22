Star Wars: Maul - Shadow Lord

Her er når alle de 10 episodene av Star Wars: Maul - Shadow Lord vil debutere på Disney+

Hver uke vil by på to kapitler av den 10 kapitler lange historien.

Det er snart tid for den neste animerte Star Wars-serien å gjøre sin ankomst, da Star Wars: Maul - Shadow Lord vil debutere på Disney+ fra 6. april. Med denne premieren i tankene, lurer du kanskje på hva utgivelsesplanen for episode-for-episode er for showet, og hvis det er tilfelle, vet vi nå denne informasjonen.

Premieren på Maul - Shadow Lord er satt til 6. april hvor de to første kapitlene i historien på 10 kapitler vil komme. Etter dette kan vi forvente to kapitler per uke frem til de to siste episodene kommer i tråd med Star Wars Day den 4. mai. Her er de fullstendige episodeutgivelsesplanene og hvert episodenavn.


  • 6. april - Kapittel 1: Den mørke hevnen

  • 6. april - Kapittel 2: Sinistere planer

  • 13. april - Kapittel 3: Hvisking i det ukjente

  • 13. april: Kapittel 4: Stolthet og hevn

  • 20. april: Kapittel 5: Inkvisisjonen

  • 20. april: Kapittel 6: De jagedes natt

  • 27. april: Kapittel 7: Kallet til glemselen

  • 27. april: Kapittel 8: Den snikende frykten

  • 4. mai: Kapittel 9: Fremmede allierte

  • 4. mai: Kapittel 10: Finale

Gleder du deg til Maul: Shadow Lord? Du kan se en trailer for serien nedenfor.

