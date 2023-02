Her er når alle Steam-salgene i 2023 kommer

HQ

Det er ingenting som tømmer lommeboken til en spiller som et Steam-salg, og ifølge noen nyere informasjon ser det ut til at 2023 kommer til å bli fullt av dem. Allerede er vi midt i Steam Mystery Fest, som ser rabatter på noen flotte mysterietitler som Pentiment og Return of the Obra Dinn.

Nå har Valve avslørt alle datoene for sitt kommende salg og festivaler i år via Steamworks-nettstedet. Du kan sjekke ut hele listen nedenfor, som inkluderer de enorme begivenhetene som er Steam Winter and Summer-salget.



Mystery Fest: 20 til 27 februar



Puzzle Fest: 24 april til 1 mai



Vårsalg: 16. - 23. mars



Sport Fest: 15 til 22 mai



Neste Fest: 19 til 26 juni



Sommersalg: 29. juni - 13. juli



Stealth Fest: 24 til 31 juli



Visual Novel Fest: 7 til 14 august



Strategi Fest: 28 august til 4 september



SHMUP Fest: 25 september til 2 oktober



Neste Fest: 9 til 16 oktober



Retur av Steam Scream Fest: 26 oktober til 2 november



Høst salg: 21 til 28 november



Vintersalg: 21. desember - 4. januar 2024



Hvilke av disse gleder du deg mest til?