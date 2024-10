Her er når du kan begynne å spille Diablo IV: Vessel of Hatred

HQ

Vi har nettopp sett Bethesdas Starfield få sin første store utvidelse i Shattered Space, og snart er det på tide for Blizzard å følge etter med den første utvidelsen for Diablo IV også. Denne er kjent som Vessel of Hatred, og den vil være allment tilgjengelig for alle på PC, Xbox og PlayStation fra 8. oktober (og så tidlig som 7. oktober i noen regioner).

Så med denne forskjøvne lanseringen i tankene, lurer du kanskje på når du kan hoppe inn i Diablo IV: Vessel of Hatred. Blizzard har avduket et lanseringstidskart, og det bekrefter at bare en region vil få en midnattdebut, mens alle andre følger etter på sine respektive samme tider.

Storbritannia er regionen som får en midnattslansering 8. oktober kl. 00:00 BST. Dette betyr at flertallet av Europa kan sjekke ut utvidelsen kl. 1:00 CEST eller kl. 2:00 EEST. Du kan se hele lanseringstidene i grafikken nedenfor.

Når det gjelder forhåndsinnlasting, vil forhåndsinnlasting på PC være tilgjengelig fra 1. oktober på samme tid som lanseringen (00:00 BST) og konsoller vil være på samme tid den 6. oktober.