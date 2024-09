Her er når du kan se The Boy and the Heron på Netflix

HQ

Tidligere i år avslørte Netflix at de ville bringe Hayao Miyazakis siste regissørverk til streaming en gang i år. På den tiden håpet vi at det ville være ganske snart med tanke på kunngjøringen, men det har gått seks måneder siden den gang, og ingen ord om streamingdatoen har blitt delt. Inntil nå.

Netflix bekrefter at The Boy and the Heron kommer til plattformen så snart som 7. oktober, noe som betyr at du kan gå til streameren neste uke og sjekke ut denne animasjonsfilmen som vant en Oscar for å bli ansett som Best Animated Film ved prisutdelingen tidligere i år.

Hvis du ikke allerede har sett The Boy and the Heron, kan du lese vår anmeldelse av filmen her.