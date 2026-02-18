Her er når hver episode av Invincible: Sesong 4 har premiere

HQ

Det er nesten på tide for Invincible å komme tilbake til Prime Video, ettersom den etterlengtede fjerde sesongen av den animerte serien starter så snart som 18. mars. Med det som er tilfelle, har streaminggiganten nå bekreftet de nøyaktige premieredatoene for hver episode i sesongen med åtte episoder, med den faste informasjonen som er tilgjengelig for å bli sett nedenfor.

Invincible: Sesong 4 episode premieredatoer:



Episode 1-3 - 18. mars



Episode 4 - 25. mars



Episode 5 - 1. april



Episode 6 - 8. april



Episode 7 - 15. april



Episode 8 - 22. april



Når det gjelder hva denne sesongen vil utforske, kan vi forvente at Mark Grayson får nok et sammenstøt med Omni-Man, samtidig som faren hans prøver å gjøre opp for seg og forbereder seg på en storslått kamp mot lederen Thragg og hans Viltrumite-hær. Jepp, det kommer til å bli en eksplosiv sesong.

Gleder du deg til neste kapittel av Invincible?