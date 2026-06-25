Her er når hver episode av «X-Men '97: Sesong 2» har premiere på Disney+

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Om mindre enn en uke kommer den svært anerkjente animerte serien X-Men '97 tilbake til Disney+ med sin andre sesong. Fans har måttet vente lenge på disse nye episodene, men den gode nyheten er at ventetiden er over når den første episoden kommer 1. juli.

Når det gjelder hele sesongen, vil sesong 2 av X-Men '97 bestå av ni episoder, og hvis du lurer på episodetitlene og når de kommer, har Marvel Animation nå delt nettopp denne informasjonen.

X-Men '97: Sesong 2 – utgivelsesplan:



Days of Past Future – 1. juli

A Force to be Reckoned With – 1. juli

Rise of Apocalypse – Del 1 – 1. juli

Rise of Apocalypse – Del II – 8. juli

Weapon X, Lies, and DVDs – 15. juli

Danger.exe – 22. juli

Strange Land, Savage Heart – 29. juli

The Dead Man's Hand – 5. august

Survival of the Fittest – 12. august



Vi har allerede hatt gleden av å se den andre sesongen av X-Men '97, og du kan lese vår strålende anmeldelse av episodene for å se hvorfor du ikke bør gå glipp av den animerte seriens comeback.