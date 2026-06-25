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      Marvel Animation’s X-Men '97

      Her er når hver episode av «X-Men '97: Sesong 2» har premiere på Disney+

      Sesongen med ni episoder starter 1. juli.

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      Om mindre enn en uke kommer den svært anerkjente animerte serien X-Men '97 tilbake til Disney+ med sin andre sesong. Fans har måttet vente lenge på disse nye episodene, men den gode nyheten er at ventetiden er over når den første episoden kommer 1. juli.

      Når det gjelder hele sesongen, vil sesong 2 av X-Men '97 bestå av ni episoder, og hvis du lurer på episodetitlene og når de kommer, har Marvel Animation nå delt nettopp denne informasjonen.

      X-Men '97: Sesong 2 – utgivelsesplan:


      1. Days of Past Future – 1. juli

      2. A Force to be Reckoned With – 1. juli

      3. Rise of Apocalypse – Del 1 – 1. juli

      4. Rise of Apocalypse – Del II – 8. juli

      5. Weapon X, Lies, and DVDs – 15. juli

      6. Danger.exe – 22. juli

      7. Strange Land, Savage Heart – 29. juli

      8. The Dead Man's Hand – 5. august

      9. Survival of the Fittest – 12. august

      Vi har allerede hatt gleden av å se den andre sesongen av X-Men '97, og du kan lese vår strålende anmeldelse av episodene for å se hvorfor du ikke bør gå glipp av den animerte seriens comeback.

      Marvel Animation’s X-Men '97

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      SERIES-TEKST. Skrevet av Ben Lyons

      Din favorittgjeng med mutanter er tilbake med en ny serie episoder som har som mål å leve opp til den kritikerroste første sesongen.



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