Her er noen lovende indiespill fra hele verden som vi sjekket ut på DevGAMM Gdańsk

I forrige måned fikk vi komme i kontakt med indiespillbransjen på DevGAMM-arrangementet i Gdańsk, Polen. I tillegg til å snakke med store studioer og utgivere, intervjuet vi på denne konferansen, som ble arrangert på AmberExpo og drevet av InvestGDA, forskjellige utviklere som er på jakt etter en utgiver eller som ønsker å gjøre prosjektet sitt kjent for et bredere publikum.

Etter samtalene vi hadde med de ulike personene som utgjør utviklingsteamene (noen ganger enmannshærer), la vi i Gamereactor merke til en interessant blanding av sjangre og ganske særegne kombinasjoner. Vi får se hvordan de presterer ved utgivelse, men det er noen lovende titler på gang. Som vi gjorde på DevGAMM Lisbon 2024, presenterer vi i denne rapporten et utvalg av utviklere vi fikk muligheten til å snakke med under arrangementet.



Fra Polen: Dungeons of Amber Griffin

Dungeons of the Amber Griffin er en tittel under utvikling som tar spillerne med til den mystiske regionen Kashubia i Polen, med inspirasjon fra språk, mytologi og folklore. I eventyret skal de lede en gruppe på fire karakterer med unike evner for å utforske fangehull, beseire legendariske skapninger og avdekke forfedrenes hemmeligheter. Soloutvikleren, Frozengem Studio, ønsket å kombinere elementer fra 80-tallets CRPG-er med moderne mekanikk for å gi en mer polert opplevelse. "Vi vil ha den beste utforskningsopplevelsen med den nyeste teknologien, og karakterer som metamennesker endrer alle aspekter av spillets kvalitet", sier Tomasz Rozynski, hovedutvikler av spillet. I tillegg fikk de hjelp av bandet Percival Schuttenbach, kjent for sitt arbeid med The Witcher, til å gi dybde til prosjektet. Studioet ønsker å lansere det i år på PC, men de ønsker å gi det ut godt polert fordi de har stor tillit til tittelen, så vi må vente til de tar steget.

Fra Romania: Tearscape

Tearscape er et videospill som har som mål å fokusere på utforskning og kamp og la historien stå i bakgrunnen, men uten å neglisjere den. "Det er litt historie, noen NPC-er, flere dialoger og slike ting, men historien er ikke hovedsaken", forklarer soloutvikleren Tudor Prodan. Det er et 2D, 8-biters eventyrspill, inspirert av The Legend of Zelda og Fromsoftware-titler som Dark Souls eller, fremfor alt, Bloodborne. Handlingen fokuserer på en jeger som må utforske fangehull for å jakte på en gruppe dyr for å samle inn tårene deres. En demo er allerede tilgjengelig på Steam, slik at du kan spille det første fangehullet og dets endelige sjef, og den rumenske soloutvikleren, mens han snakker med utgivere, planlegger å gi ut spillet innen utgangen av året.

Fra Tyskland: De dødes detektiv

Til tross for sin tyske opprinnelse er Detective of the Dead et prosjekt som tar utgangspunkt i den meksikanske dødskulturen, og setter spilleren i rollen som en detektiv med saker å løse ... i den andre verden. I en blanding av eventyrelementer og rollespill, og til og med litt Metroidvania, med et isometrisk kamera, må du lete etter ledetråder for å løse mysterier før en stor fiende gjør slutt på verden. "Det er minispill, du har mynter.... Det er mye som skjer i spillet, men fokuset ligger på en sterk historiefortelling", forklarer Michael Geidel, produsent i Actrio Studio. Det er allerede tilgjengelig på Steam Wishlist, men de leter etter finansiering for å fullføre det.

Fra Sverige: Fortsett å kjøre

Keep Driving er en allerede utgitt tittel som fokuserer på en ung person som nettopp har fått førerkortet og ønsker å besøke vennene sine. I løpet av eventyret vil det være forskjellige oppdrag, og vi vil kunne fullføre på forskjellige måter. Det har elementer av rollespill og lagerstyring, med mye oppmerksomhet på detaljer. Det svenskbaserte studioet YCJY Games har hentet inspirasjon fra den svenske landsbygda når det gjelder landskap og kjøretøy. "Mange kom til meg i dag og sa at det føles som om jeg er i Latvia eller Hviterussland eller noe sånt", forteller Olle Tibblin, tittelens kvalitetssikringssjef. Spillet, som er fullt av pikselaktig nostalgi og 80-tallsbiler, er som sagt tilgjengelig på Steam (med Steam Deck-støtte), og det er ikke noe offisielt ord om konsoller ennå.

Fra Chile: Call of Elyndra

Call of Elyndra er et spill under utvikling som kombinerer ulike elementer av simulering og eventyr, som minner om titler som Stardew Valley og klassiske Zelda. I dette prosjektet vil spillerne kunne drive jordbruk, utforske fangehull, løse gåter og møte flere fiender. Alt dette kombinert i en pikselkunstverden inspirert av ikonisk Game Boy Advance-estetikk, selv om det er antydninger om at dette kan gjennomgå en stor endring i nær fremtid. "Vi ønsker å levere en nostalgisk, men moderne opplevelse, med dyp mekanikk og gjennomtenkt historiefortelling som vil holde spillerne engasjert i timevis," sier Jakub Mamulski, representant for Quorum Games. Spillet vil by på en omtrent 30 timer lang historie, og skiller seg fra lignende titler ved å fokusere på en dyp historiefortelling. En demo av tittelen er for øyeblikket tilgjengelig for testing på Steam, selv om det ikke foreligger noen endelig utgivelsesdato.

Fra Polen: Verho

Verho utspiller seg i et land der ansiktsforbannelsen har tatt livet av de fleste i verden. Forbannelsen betyr at hvis to mennesker ser hverandres ansikter, dør de øyeblikkelig, og det er derfor de bærer masker. Spilleren må finne kilden til denne undergangen i en verden med hint av King's Field og Skyrim, med low-poly grafikk og i førsteperson. "Verden er delt inn i 20 nivåer, og du kan spille fire av dem i Steam-demoen. Det tar tre til fire timer, og det endelige spillet vil vare mellom 33 og 40 timer," forklarer Sebastian Solczak, hovedutvikler hos Kasur Games. Tittelen vil bli utgitt på PC, som sin første plattform, innen utgangen av sommeren, selv om det er satt til å komme på Switch, Xbox og PlayStation i fremtiden.

Blant alt som kunne prøves på DevGAMM, er det mange interessante prosjekter som har blitt utelatt fra denne samlingen, og som også fortjener en hederlig omtale. Vi snakker for eksempel om An Amazing Wizard, fra Tiny Goblins-studioet, eller Dark Trip, fra iTales VR-studioet. Begge har sin egen artikkel, i tilfelle du vil vite mer, på deres respektive lenker.