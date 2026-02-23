Her er noen skins-koder for Roblox's Baddies

HQ

Roblox Roblox har flere og flere moduser som fans bruker hundrevis av timer på å spille, fra den legendariske Dress to Impress til andre som er mer fokusert på å kjempe mot andre spillere. Baddies er en av disse, og hvis du har vært på utkikk etter nye skinn å vise frem i denne modusen, har jeg gode nyheter for deg.

Hvis du bruker disse to kodene, kan du få disse skinnene for Baddies



KITTY - Kitty Trash Bag-skin



Baddies - Skattkisteveske-skin



For å løse inn kodene, må du følge disse trinnene :



Trykk på Rewards-knappen øverst til høyre på skjermen.



Skriv inn koden din nøyaktig som vist ovenfor.



Trykk på knappen Løs inn koden.



Du må vente ca. 5 sekunder mellom hver innløsning av koden. Hvis du får meldingen "Wait a bit", kan du gi det litt tid og prøve å løse inn koden igjen senere.

