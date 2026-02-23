Gamereactor

nyheter
Roblox

Her er noen skins-koder for Roblox's Baddies

Fantasien er grensen i Roblox.

Roblox Roblox har flere og flere moduser som fans bruker hundrevis av timer på å spille, fra den legendariske Dress to Impress til andre som er mer fokusert på å kjempe mot andre spillere. Baddies er en av disse, og hvis du har vært på utkikk etter nye skinn å vise frem i denne modusen, har jeg gode nyheter for deg.

Hvis du bruker disse to kodene, kan du få disse skinnene for Baddies


  • KITTY - Kitty Trash Bag-skin

  • Baddies - Skattkisteveske-skin

For å løse inn kodene, må du følge disse trinnene :


  • Trykk på Rewards-knappen øverst til høyre på skjermen.

  • Skriv inn koden din nøyaktig som vist ovenfor.

  • Trykk på knappen Løs inn koden.

Du må vente ca. 5 sekunder mellom hver innløsning av koden. Hvis du får meldingen "Wait a bit", kan du gi det litt tid og prøve å løse inn koden igjen senere.

Kommer du til å spille denne Roblox -modusen mye?

Roblox

