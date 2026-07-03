Her er nøyaktig når du kan begynne å spille Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Juli er i stor grad preget av to store nyutgivelser i videospillverdenen, da Halo: Campaign Evolved kommer ut i slutten av måneden, mens Assassin's Creed: Black Flag Resynced har premiere noen uker tidligere, fra 9. juli.

Nå som Edward Kenway er tilbake allerede neste uke, lurer du kanskje på nøyaktig når du kan begynne å spille gjennom det nyinnspilte eventyret? I så fall har Ubisoft nå delt de nøyaktige tidspunktene og opplysningene, med detaljer for Storbritannia og Vest-Europa samlet nedenfor.



Lanseringstidspunkt for PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store, Steam): 15:00 BST/16:00 CEST 9. juli



Lanseringstidspunkt for GeForce Now: 15:00 BST/16:00 CEST 9. juli



Lanseringstidspunkt for konsoller (PS5, Xbox Series X/S): Midnatt lokal tid (00:00 BST/00:00 CEST) 9. juli



Alt dette skjer samtidig som det nylig ble bekreftet at Assassin's Creed: Black Flag Resynced har blitt sertifisert som Verified på Steam Deck, noe som betyr at spillet bør kjøre bra på plattformen når det lanseres.

For mer om Black Flag Resynced snakket vi nylig med noen Ubisoft-utviklere som jobber med den tekniske siden av spillet for å lære mer om hvordan de bygget denne tittelen basert på en videreutviklet versjon av Assassin's Creed Shadow-motoren.