Her er øyeblikket da Trump fikk vite om fredsgjennombruddet i Gaza via en håndskrevet lapp Like før den offisielle kunngjøringen mottok presidenten en lapp som skisserte den første fasen av en historisk avtale mellom Israel og Hamas.

HQ I dag kom nyheten om en våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas. Like før kunngjøringen fikk USAs president Donald Trump beskjed om gjennombruddet gjennom et kort notat fra utenriksminister Marco Rubio under en pressebriefing. Den håndskrevne meldingen signaliserte at en avtale var nær, noe som fikk Trump til å handle raskt og forberede seg på en offentlig uttalelse. Avtalen, som støttes av regionale stormakter og FN, baner vei for frigjøring av gisler og en gradvis tilbaketrekning av israelske styrker fra Gaza. Øyeblikket, som ble fanget på kamera, gikk viralt på sosiale medier, og nå kan du se det i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!