Her er PC-spesifikasjonene for Death Stranding 2: On the Beach

På den siste State of Play (den enorme fremvisningen som ikke inneholdt noen tegn til Marvel's Wolverine, og hvor Sony i stedet foretrakk å dele store nyheter om spillet i en tweet...), dukket Kojima Productions opp ganske tidlig for å avsløre at Death Stranding 2: On the Beach snart ville miste sin komplette eksklusivitet på PS5.

En PC-versjon av den anerkjente tittelen ble kunngjort, og med lansering relativt nær 19. mars lurer du kanskje på hva slags PC-system du trenger for å kjøre dette ganske slående videospillet?

I så fall har vi noen gode nyheter å dele, ettersom PC-spesifikasjonene for DS2 har blitt avslørt, og de er faktisk ganske tilgjengelige, noe som bør glede de mange som ikke ønsker å kjøpe nye og forbedrede PC-komponenter midt i de nylige skyrocketingprisene.

Du kan se de fulle spesifikasjonene i grafikken nedenfor, men det er også verdt å merke seg at PC-utgaven vil tilby Pico-teknologien (Progressive Image Compositor) som ble laget av Guerrilla for Decima-motoren spillet kjører på, og det er den samme oppskaleringsteknologien som brukes i PS5-utgaven av tittelen. På samme måte vil DS2 på PC tilby ultrabrede sideforhold, støtte for DLSS 4, FSR 4 og XESS 2, og vil bringe PlayStation-logoen Porter-utstyr som også debuterer i PS5-utgaven via en oppdatering samme dag som PC-versjonen lanseres i mars.

Kommer du til å spille Death Stranding 2: On the Beach på PC neste måned?