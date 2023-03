Her er plakaten for Wes Andersons neste film, Asteroid City

HQ

Det er noen få regissører som når du ser navnet deres, vet du bare at filmen deres vil inneholde en av de mest stablede rollebesetningene noensinne. Adam McKay har vært den personen for komediesjangeren, Quentin Tarantino har vært en annen for filmene sine gjennom årene, og Wes Anderson passer også inn i denne eksklusive klubben. Og nå som The French Dispatch er godt bak oss, er alles øyne rettet mot denne regissørens neste store innsats, og med den satt til premiere i juni, har vi nå plakaten for filmen, som avslører dens absolutt stablede rollebesetning.

Kjent som Asteroid City, vil filmen bli satt i en fiktiv amerikansk ørkenby, og vil se slike som Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schrieber. Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum og flere, alle klare til å spille hovedrollen.

Med Asteroid City som ankommer 23. juni i år (i Storbritannia), blir vi vist frem fra filmplakaten (som du kan se nedenfor) og blir lovet at en trailer for filmen kommer senere i dag, så hold øye med det.