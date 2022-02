Her er PlayStation VR2

HQ

Sony startet selvsagt med å bare bekrefte at de lager et nytt PlayStation VR-headset. Deretter fikk vi se de kule kontrollerene, og forrige gang ble spesifikasjonene og navnet annonsert. Vi har uansett manglet det mange mener er noe av det viktigste: hvordan headsetet ser ut. Frem til nå.

Ut av intet har det japanske selskapet offentliggjort bilder av hvordan PlayStation VR2 ser ut, og atter en gang gjøres det relativt enkelt. For PS VR2 ligner ganske mye på originalen, bare med én ledning, litt slankere design og en ny front. Innvendig kan vi som kjent glede oss til justerbare linser slik at opplevelsen kan gjøres enda bedre, og i tillegg avslører Sony nå et ventileringssystem som forhåpentligvis gjør slik at færre skumsvetter etter å ha brukt det i lang tid og at det danner seg dugg.

Dermed gjenstår vel nesten bare å få vite om enda flere spill og når PlayStation VR2 faktisk kommer. Hvordan synes du det virker så langt?