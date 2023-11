Her er rulleteksten til Scott Pilgrim Takes Off

HQ

Scott Pilgrim vs. the World var en av tidenes beste live-action-tegneseriefilmatiseringer da den kom ut i 2010, og den fikk raskt kultstatus. Og 17. november er det tid for et gjensyn med både Scott Pilgrim og Ramona Flowers (og hennes gale ekskjærester) når Netflix lanserer en animé med de samme hovedrolleinnehaverne som i live-action-filmen.

Nå har vi fått åpningssangen for serien - du kan ikke ha en animé uten et fengende åpning, det er bare et faktum - som du kan sjekke ut og lytte til nedenfor.

Hva synes du om designet og musikken?