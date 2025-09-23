Her er sammendraget av nattens drone-kaos i Skandinavia

HQ

I går kveld fikk vi nyheten om at Københavns lufthavn stengte ned etter at "store droner fløy i området"(her). Litt senere fikk vi også nyheten om at Oslo lufthavn innstilte flyvninger etter at det ble oppdaget droneaktivitet(her). På det tidspunktet visste vi ikke det fulle omfanget av situasjonen. Nå vet vi imidlertid at den plutselige opptredenen av store droner i nærheten av begge flyplassene tvang myndighetene til å innstille driften i flere timer, noe som førte til at passasjerer ble strandet og flyselskapene måtte kjempe for å omdirigere trafikken. København, som er regionens viktigste knutepunkt, ble hardest rammet, med 51 omdirigerte og 109 innstilte flyvninger. Oslo opplevde også betydelige forstyrrelser før flytrafikken kom i gang igjen, med 11 omdirigerte og 19 innstilte flygninger. Nå pågår det undersøkelser i Danmark og Norge for å finne ut om hendelsene har sammenheng med hverandre. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!