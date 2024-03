Her er skuespillerne i den nye Fear Street-serien.

Netflix bekreftet nylig at de ønsket å fortsette å utvide og utforske verdenen til Fear Street, og vi ser dette i kraft allerede. Streameren har avslørt hovedrollebesetningen for den kommende Fear Street: Prom Queen, og til og med delt et kort plottutdrag om fortellingen den vil fortelle.

HQ

"I 1988 er balsesongen i gang, og It Girls konkurrerer om kronen. Helt til en outsider blir nominert og de andre jentene begynner å forsvinne på mystisk vis..."

Fear Street: Prom Queen vil ha India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, David Iacono, Ella Rubin, Chris Klein, Lili Taylor og Katherine Waterston i hovedrollene, men det er ennå ikke avslørt hvilke roller de ulike skuespillerne skal spille.