Her er Sonys nye True RGB Mini LED-teknologi for TV-er

HQ

Sony har nå presentert sin egen Mini LED-TV med RGB-bakgrunnsbelysning, og de kaller den True RGB. Tanken er å understreke at den individuelle røde, grønne og blå LED-bakgrunnsbelysningen gir "renere farger, større lysstyrke og det største fargevolumet som noensinne er oppnådd i Sonys hjemme-TV-historie", som rapportert av Engadget.

Ifølge Engadget er dette ikke en ny teknologi, men snarere den samme Micro RGB-teknologien som tidligere er presentert av Samsung, LG, HiSense og andre. Denne nye typen TV-er bruker ren rød, grønn og blå LED-bakgrunnsbelysning sammen med et LCD-lag for å produsere det endelige bildet. Målet er å få bedre fargenøyaktighet og mer lysstyrke enn vanlige Mini LED-TV-er.

Sony gjør noe annerledes sammenlignet med konkurrentene. For å kontrollere LED-lampene mer presist, har de lånt algoritmer fra profesjonelle referanseskjermer. Dette skal gi mer presis fargekontroll og høyere lysstyrke. Det reduserer også "blooming", som oppstår når lyset lekker inn i nabopiksler. Og til slutt forbedrer denne nye teknologien også fargenøyaktigheten når man ser på TV-en fra en vinkel.

Sony har lovet å offentliggjøre "ytterligere detaljer" i nær fremtid.