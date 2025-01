Her er spillestedene og datoene for The Witcher in Concert

HQ

I løpet av et par måneder vil PlayStation-fans kunne strømme til konsertsaler rundt om i verden for å oppleve et orkestershow basert på ulike PlayStation-IP-er. Senere på året vil det også finne sted et ekstra show, som i stedet dreier seg om The Witcher 3: Wild Hunt og ganske enkelt er kjent som The Witcher in Concert.

Etter den nylige avsløringen har de nøyaktige turnédatoene for de ulike showene nå blitt avslørt, og forhåndssalget av billetter har også åpnet, med bredere salg som starter i morgen, den 24. januar.

Når dette er tilfelle, vet vi at det første showet vil skje i Köln, Tyskland på Gamescom 20. august, men det vil deretter trykke på pauseknappen til november når den virkelige turneen begynner, med det første stedet som Londons Eventim Apollo den 5. november. Deretter går turen videre til Manchester, Amsterdam, Paris, Antwerpen, München, Frankfurt, Wien, Berlin, Hamburg, København og til slutt Stockholm.

Det ser ut til å være planer om flere globale spillesteder, men ingen datoer eller steder er avslørt ennå.

Dette er en annonse:

I henhold til hva showet lover, blir vi fortalt: "The Witcher in Concert, en feiring av 10-årsjubileet for The Witcher 3: Wild Hunt, vil gi liv til den åpne verden RPGs tidløse score med en live orkesteropptreden. Utvalgte låter fra spillet og dets utvidelser vil bli akkompagnert av banebrytende grafikk og gameplay, samt spesialgjestene Percival - medkomponister av spillets lydspor som er kjent for sine ikoniske bidrag til elskede låter."

Vil du sikre deg en billett til The Witcher in Concert?

Dette er en annonse: