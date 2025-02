Her er Split Fiction sin Trophy- og Achievements-liste

HQ

Det etterlengtede Split Fiction, den svenske utvikleren Hazelights første spill siden den store suksessen It Takes Two i 2021, lanseres neste uke. Som du sikkert vet, er det ikke et romcom-oppsett denne gangen, men et eventyr med fantasy- og sci-fi-tema, selv om alt nok en gang er bygget opp rundt samarbeid.

Nå har listen over spillets Achievements dukket opp via TrueAchievements, noe som gir oss noen ledetråder om hvilke utfordringer som venter oss. Vi merker oss at de fleste ser ut til å være de du låser opp bare ved å spille gjennom eventyret, men det er også noen andre som krever litt ekstra innsats. Som vanlig advarer vi om at beskrivelsene i noen tilfeller inneholder mild spoilers (og beskrivelsen av de to hemmelige utfordringene finner du her).



BFF's - Endelig publisert 150



Bokorm - Fullfør alle sidehistoriene 150



Potion Chef - Jeg trenger de sterkeste eliksirene dine 25



Chair the Load - Slipp meg ... 25



Du er ikke en robot - Fullstendig automatisert offentlig Turing-test for å skille mellom datamaskiner og mennesker 100



Sisters: A Tale Of Two Besties - Slapp av på alle 6 benkene 50



En fugl, tre steiner - Det kunne du ikke ha visst 25



Kald potet - Fullfør Gameshowet uten at bomben eksploderer 100



Tazed and Confused - Gjør vondt verre enn godt er 25



Locked Up - Ingen vei ut 25



Huffing and Puffing - Det er ikke den store stygge ulven du må bekymre deg for 25



Robot Revolution - Hasta la vista, baby 25



Feed Me - Take a snack 25



Et vennlig dytt - Ape sterk 25



Hemmelig prestasjon - Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen 50



Vi trenger en større båt - Duuuun dun... duuuun dun... 25



Er vi skurkene? - Ingen fare, det er bare en simulering 25



Hemmelig prestasjon - Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen 50



Hemmelig prestasjon - Fortsett å spille for å låse opp denne prestasjonen 50



Goin' Whole Hog - Gi alt du har 25



Split Fiction lanseres 6. mars for PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.