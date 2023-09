Her er Starfield sin Achievements

HQ

I motsetning til de fleste andre spill har ikke listen med Achievements for Starfield blitt offentliggjort, men nå som spillet er ute i det fri (i hvert fall for folk som har kjøpt deluxe-utgavene), vet vi hva som skal til for å få 1000 av 1000 Gamerscore.

Du kan sjekke ut hele listen nedenfor (takk TrueAchievements), ingen av dem er hemmelige, selv om noen få kan betraktes som milde spoilere.

Inn i det ukjente - Fullfør "Inn i det ukjente" - 10

Stjernekartografi - Besøk 20 stjernesystemer - 10

Home Sweet Home - Bygg en utpost - 10

Reisende - Nå nivå 10 - 10

Sjefsingeniør - Modifiser et skip - 10

Ett lite skritt - Bli med i Constellation - 10

For All, Into the Starfield - Gå ut i verdensrommet for første gang - 10

Dust Off - Nå nivå 5 - 10

All That Money Can Buy - Fullfør "All That Money Can Buy" - 10

Videreinn i det ukjente - Fullfør "Videre inn i det ukjente" - 20

Høy pris å betale - Fullfør "Høy pris å betale" - 20

I deres fotspor - Fullfør "I deres fotspor" - 20

Entangled - Fullfør "Entangled" - 20

Unearthed - Fullfør "Unearthed" - 20

One Giant Leap - Fullfør "One Giant Leap" - 50

Supra Et Ultra - Bli med i UC Vanguard - 10

The DevilsYou Know - Fullfør "The Devils You Know" - 10

En arv sm idd - Fullfør "En arv smidd" - 30

Deputized - Bli med i Freestar Rangers - 10

Surgical Strike - Fullfør "Surgical Strike" - 10

The Hammer Falls - Fullfør "The Hammer Falls" - 30

Back to the Grind - Bli med i Ryujin Industries - 10

Guilty Parties - Fullfør "Guilty Parties" - 10

Executive Level - Fullfør "Executive Level" - 30

Rook Meets King - Bli med i Crimson Fleet - 10

The Best There Is - Fullfør "The Best There Is" - 10

Legacy's End - Fullfør "Legacy's End" - 30

Shippingmagnat - Koble sammen 5 utposter med fraktforbindelser - 10

Industrialist - Produser totalt 500 ressurser fra utposter - 20

The Stars My Destination - Besøk alle stjernesystemene - 20

Støvler på bakken - Land på 100 planeter - 20

Reparatør - Fullfør 30 aktiviteter - 30

Privateer - Fullfør 30 terminal- eller diverse Oppdrag - 10

Liv avler liv - Samle 500 organiske ressurser - 20

Steinsamling - Samle 500 uorganiske ressurser - 10

Cyber Jockey - Omgå 50 digitale låser - 30

Jacked In - Få tilgang til 50 datamaskiner - 20

Lykkesoldat - Modifiser 50 våpen - 30

Replikator - Lag 100 gjenstander - 30

Familien du velger - Rekruttere 10 separate følgesvenner - 20

Starcrossed - Oppnå maksimalt relasjonsnivå med en følgesvenn - 20

War of Angels - Samle 20 kvanteessenser - 20

Fleet Commander - Samle 10 skip - 20

Tørst etter kunnskap - Les 20 ferdighetsmagasiner - 10

Mørk materie - Eliminer 300 menneskelige fiender - 20

Noken insektjakt - Eliminer 300 skapninger - 20

Jeg bruker dem til sm ugling - Vellykket smugling av smuglergods - 10

Elite - Nå nivå 25 - 20

Space Opera - Nå nivå 50 - 50

Reach for the Stars - Nå nivå 100 - 100