Her er Storbritannias rikeste gamere og skapere i 2024

HQ

Hvert år publiserer britiske The Sunday Times en liste over de mest verdifulle personene i spillbransjen. Det er et litt vidt begrep, ettersom det inkluderer bransjens pengemenn, faktiske utviklere og IP-innehavere, og også streamere.

Listen toppes av de russiskfødte brødrene Igor og Dmitry Bukhman, som grunnla Playrix, som står bak en rekke vellykkede mobilspill som Township, Fishdom og Homescapes med en samlet verdi på 12,5 milliarder pund.

Blant AAA-utviklerne finner vi Sam og Dan Houser (Rockstar) på fjerdeplass med en verdi på 350 millioner pund, og No Man's Sky-utvikleren Sean Murray er også plassert lenger ned på listen med en verdi på 94 millioner pund.

King Medgründer og tidligere administrerende direktør Riccardo Zacconi ligger på 410 millioner pund, og det er også Rebellion -grunnleggerne Chris og Jason Kingsley med 120 millioner pund.

Du kan se hele listen ved å klikke på lenken i øverste avsnitt.