Her er Stranger Things-episodene du bør se i forkant av sesong 5

HQ

I dag er det premiere på de to første episodene av Stranger Things' femte, etterlengtede sesong. Hver episode kan sammenlignes med en spillefilm, noe som gjør den til Netflix' dyreste produksjon til dags dato. Men med tanke på at det har gått over tre år siden sesong fire hadde premiere, kan det være utfordrende å huske alle de viktige detaljene.

Heldigvis trenger du ikke å pløye gjennom alle de gamle sesongene igjen, for skaperne av Stranger Things, brødrene Ross og Matt Duffer, har kommet oss til unnsetning. De har fortalt The Hollywood Reporter hvilke fire episoder du bør se for å være helt forberedt på den garantert episke finalen.

De fire episodene du bør se om igjen før sesong fem:



Season 2: Episode 4 - Will the Wise



Season 2: Episode 6 - The Spy



Season 4: Episode 7 - The Massacre at Hawkins Lab



Season 4: Episode 9 - The Piggyback



Matt Duffer forklarer resonnementet sitt som følger:

"Det var i sesong to vi virkelig begynte å bygge opp mytologien og begynte å dykke ned i alt, og hvordan dette skulle bli en kontinuerlig [serie]. Det var der vi virkelig begynte å plante frøene til mytologien, og jeg tror nok det er derfor den er så relevant som den er. Sesong fire er også svært relevant - 'Massakren på Hawkins Lab' er en god en."

Så med det sagt, er det bare å komme i gang med hjemmeleksen, så får du enda mer ut av de to første episodene. Resten av sesongen slippes 1. juledag og nyttårsaften.