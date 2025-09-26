Her er Superman som ikke er særlig super i det hele tatt i filmens gag reel

HQ

Når man spiller inn en spillefilm, er det selvsagt mye som ikke går som planlagt, med skuespillere som glemmer replikkene sine, uventede hendelser, folk som ikke klarer å la være å le, og så videre. Sommerens hit Superman var åpenbart ikke noe unntak, og via Threads deler nå skaperen og DC-filmsjefen James Gunn noen klipp av hvordan det kan være både foran og bak kulissene på et filmsett.

Ta en titt på forhåndsvisningen fra Supermans gag reel nedenfor og se alt fra sjarmerende til direkte morsomme feil, foreviget av et filmkamera. Hvis du ikke har sett Superman ennå, er den nå tilgjengelig for strømming på HBO Max, og hvis du vil lese vår anmeldelse av filmen, kan du gjøre det her.