Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Superman

Her er Superman som ikke er særlig super i det hele tatt i filmens gag reel

Det er en ganske sjenerøs forhåndsvisning av ekstrainnholdet du får når du kjøper filmen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Når man spiller inn en spillefilm, er det selvsagt mye som ikke går som planlagt, med skuespillere som glemmer replikkene sine, uventede hendelser, folk som ikke klarer å la være å le, og så videre. Sommerens hit Superman var åpenbart ikke noe unntak, og via Threads deler nå skaperen og DC-filmsjefen James Gunn noen klipp av hvordan det kan være både foran og bak kulissene på et filmsett.

Ta en titt på forhåndsvisningen fra Supermans gag reel nedenfor og se alt fra sjarmerende til direkte morsomme feil, foreviget av et filmkamera. Hvis du ikke har sett Superman ennå, er den nå tilgjengelig for strømming på HBO Max, og hvis du vil lese vår anmeldelse av filmen, kan du gjøre det her.

Superman
DC Studios

Relaterte tekster

0
SupermanScore

Superman
FILM-ANMELDELSE. Skrevet av André Lamartine

James Gunn sikter mot en mer optimistisk Superman etter den mørke Zack Snyder-epoken, og vi finner ut om det er nok til å sparke i gang DC-universet.

0
James Gunns Superman tar av på HBO Max denne uken

James Gunns Superman tar av på HBO Max denne uken
NYHET. Skrevet av Marcus Persson

Denne fredagen kommer James Gunns suksessfilm Superman på HBO Max, og inviterer fansen til å besøke - eller oppdage for første gang - den pulserende byen Metropolis og dens vidunderlig eksentriske innbyggere.



Loading next content