Her er ti gode valg fra Sonys Black Friday-salg

Både Microsoft og Nintendo kjører sine respektive Black Friday-salg, og Sony har også startet sitt. Som vanlig er det mange gode tilbud (de fleste tredjepartstilbudene fra Xbox-salget gjelder også for PlayStation og vice versa), så det er gode muligheter for å finne noe gøy du savnet og få underholdning til juleferien.

Her er ti gode forslag vi synes du bør sjekke ut litt ekstra. Gå hit for å lese hele listen :

Arkane Collection er $ 37,49 (75% avslag)

Full Throttle Remastered er $ 2.99 (80% avslag)

Helldivers 2 er $ 31.99 (20% avslag)

Lego City Undercover er $ 4,49 (85% avslag)

Metafor: ReFantazio er $ 52.49 (25% avslag)

NHL 25 er $ 34.99 (50% avslag)

Rise of the Ronin er $ 39.89 (43% avslag)

Sonic X Shadow Generations er $ 37.49 (25% avslag)

Star Wars Outlaws er $ 52.49 (25% avslag)

Visions of Mana er $ 44.99 (25% avslag)

Som alltid oppfordrer vi deg til å gi andre beskjed i kommentarfeltet hvis du finner noe spesielt bra. Deling er omsorgsfullt, hjelp andre Gamereactor-lesere med å finne dine favoritter.