Her er våre favorittdemoer fra årets Steam Next Fest.

HQ

Selv om Microsoft med relativt stor suksess har kopiert Valve sitt opprinnelige initiativ med [email protected] Demo Fest, er Steam Next Fest noe helt spesielt. Ikke bare samles millioner av entusiaster rundt Steam for å prøve relativt små indietitler som får oppmerksomhet de ellers aldri ville ha drømt om. Det er også en feiring av den gode, sentrale ideen.

Det er den gode ideen som trekker folk til spesifikke demoer og feirer dem. Hvis et indieprosjekt har et solid utseende, en flott gimmick eller finjustert mekanikk, er det som om Steam Next Fest setter søkelyset på det.

Jeg har, for første gang faktisk, kastet meg ut i Steam Next Fest og har hatt stor glede av det. Jeg har latt nysgjerrigheten råde og lastet ned mange spennende demoer, som jeg først og fremst har opplevd på min Steam Deck, en håndholdt jeg tilbringer mer og mer tid med.

Faktisk har jeg hatt så mange gode opplevelser at jeg bestemte meg for å sette sammen en kort liste over de beste demoene jeg har opplevd, og som jeg anbefaler at du legger på radaren din. Ok, la oss sette i gang.

Dette er en annonse:

Moonstone Island

Etter Stardew Valley er det litt som om formelen har blitt kopiert i stor stil, og det er faktisk ganske lett å komme over en solid "Stardew Valley-lignende". Enten det er Kynseed, My Time at Portia eller noe helt annet.

Jeg elsket imidlertid demoen på Moonstone Island, et spill som fanger sjarmen, skjønnheten ved å etablere en vanlig daglig rutine og en fantastisk verden som bare venter på å bli utforsket.

HQ

Pizza Possum

I likhet med Untitled Goose Game er premisset bak Pizza Possum veldig, veldig enkelt. Du er en pungrotte og må navigere rundt på en liten øy for å finne mat. Du må veksle mellom å løpe, gjemme deg og unngå vakter og hunder mens du samler mat.

Dette er en annonse:

Se traileren, så blir du kanskje overbevist.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Dette spillet kommer fra Mimimi Games, som tidligere var ansvarlige for Desperados III, og du kan føle den taktiske dybden fra det spillet her.

Det lanseres faktisk 17. august, så det er all grunn til å legge det på Wishlist og ta en titt når det nærmer seg.

HQ

En Garde!

Fargerik grafikk, en sjarmerende hovedperson, en variant av kampsystemet fra Batman Arkham-spillene og en flott piratkulisse. Det er hva En Garde! tilbyr, og jeg ble umiddelbart hektet på en solid spillsløyfe, og det er nok først og fremst kampsystemet som gjør at det føles så responsivt og personlig.

Lil' Guardsman

Forestill deg Papers, Please i en fantasy-setting der det hovedsakelig handler om å avhøre folk som vil ha noe fra vaktene i den lille byen. Du kan kontakte ulike medlemmer av bystyret, kryssjekke informasjon og mye, mye mer, og det hele er bundet sammen med en slags Cartoon Network -estetikk som virkelig fascinerte meg.

Demoen var veldig kort, men det er ingen tvil om at dette er en sterk åpning.

HQ

Jeg håper du har blitt inspirert og ikke bare deltar på neste års Steam Next Fest, men at du holder utkikk etter disse titlene og sjekker dem ut når de kommer.