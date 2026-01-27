Her er våre første inntrykk av Highguard

HQ

HQ

Det var ganske pussig å se Geoff Keighley reservere finalen på The Game Awards, et triumferende øyeblikk for ethvert studio som får lov til å avsløre et spill der, for en helt ny IP fra et uprøvd studio. Og nå som stemningen rundt flerspillerbaserte live service shooters også ser ut til å ha surnet de siste årene etter hvert som markedet sakte har blitt mettet, kan man bare bøye hodet litt i beundring.

Men det var nok ikke helt riktig måte Highguard ble avslørt på for omverdenen, og selv om det tilsynelatende ikke var utvikleren Wildlight Entertainment, men Keighley, som tok avgjørelsen, ble avsløringen møtt med sinne og apati - sannsynligvis fordi det på den tiden rett og slett ikke skilte seg nok ut til å fortjene en så viktig strategisk posisjon.

Nå er Highguard ute, selv om mange trodde at studioets påfølgende stillhet var et tegn på en potensiell forsinkelse eller til og med nedleggelse. Jeg har spilt 15 Raids og leverer nå mine foreløpige førsteinntrykk mens vi jobber oss frem mot en skikkelig anmeldelse. Heldigvis er Highguard mer enn det ser ut til å være, og takket være den tydelige ekspertisen til de tidligere Respawn-ansatte som formet det grunnleggende rammeverket rundt spillets struktur og sentrale spillsløyfe, er det også bedre enn man kanskje skulle tro. Det betyr imidlertid ikke at vi kan gi spillet et frikort, da det også er store problemer å ta tak i.

Dette er en annonse:

Men la oss starte med noe positivt. Highguard Wildlight, slik det fremstår, er en litt polert og innholdsrik opplevelse. Det er ingen Early Access-følelse her, eller følelsen av at Wildlight har blitt lansert før spillet egentlig er klart for rampelyset. Det finnes åtte forskjellige helter, hver med gjenkjennelige bevegelsessett og forskjellige taktiske alternativer. Det er fem kart med utskiftbare baser, noe som gjør dem enklere å remixe, og med en god håndfull våpentyper er det også mange muligheter til å uttrykke deg kreativt på slagmarken gjennom de to våpnene, beleiringsverktøyet ditt og minst to evner per helt. Det finnes også metaprogresjon, et gratis Battle Pass og skins å kjøpe - alt er her.

Men kanskje viktigst av alt er at spillet kun lanseres med én grunnleggende modus: Raid. Hele spillet er bygget rundt Raid, en 3v3-modus der du befester din egen festning, rir ut på et stort kart for å samle plyndring, og kjemper for et sverd som skal brukes til å aktivere et raid på fiendens base. Taktisk sett er det gratis respawns frem til et raid starter, der laget ditt må prøve å plassere bomber på generatorer eller hjertet av basen, helt til du enten vinner eller blir kastet ut, og da respawner det nevnte sverdet igjen.

Dette er en annonse:

Det er en modus som låner litt fra et hav av forskjellige sjangre, fra MOBA-sjangerens baseorienterte struktur til Battle Royale-sjangerens plyndringsfokus, krydret med Apex Legends' mobilitet og munterhet. Det er tydelig at Highguard ikke har latt seg begrense, heller ikke i settingen, som fritt blander high fantasy og sci-fi, skytevåpen og ridderrustninger i et stort rot. Det er ikke akkurat spennende, og det er litt synd at Wildlight ikke engang prøver å sette dette sammen på en måte som gir mening, men på den annen side kan det kanskje virke litt skurrende at disse heltene skyter hverandre i fillebiter.

I den øyeblikksbaserte spillsløyfen fungerer Highguard overraskende bra. Fysikken er solid, våpnene er funksjonelle, om ikke litt "flytende", og det å kunne tilkalle en hest så enkelt gjør de litt overdimensjonerte kartene mer håndgripelige og taktisk avrundede. Jeg har allerede vært i en rekke ildkamper som føltes på nivå med Apex Legends, noe som er ganske mye ros for et debutstudio, enten de består av Respawn-veteraner eller ikke, og jeg har ikke støtt på en helt som hadde direkte ubrukelige evner eller følte seg malplassert i den nå spirende metaen. Nei, Highguard er balansert og velfungerende sett med rene mekanikkbriller.

Men det er et stort problem at Wildlight har valgt 3v3 som eneste lagstruktur, for det gjør bare disse kartene kjedelige mesteparten av tiden. Jeg er sikker på at de har testet med flere, og at de har sine grunner, men faktum er at disse kartene rett og slett ikke er begivenhetsrike nok når det ikke er noe raid på gang. Under et raid er alle seks spillerne i samme base, så de åpne områdene er erstattet med trangere korridorer og posisjonsbasert skyting. Dette fungerer fint, men mens man samler inn bytte og kjemper om sverdet, er disse kartene for store og for tomme til å romme bare seks spillere totalt. Kanskje hvis det hadde vært fiendtlige NPC-er som holdt deg på tå hev? Kanskje 5v5 hadde vært bedre?

Og apropos kjedsomhet, Wildlight har blitt tvunget til å fjerne respawns mens en kamp pågår. Dette betyr at hvis du dør i løpet av en kamp, må du i utgangspunktet vente til lagkameratene dine enten vinner eller blir kastet ut. Dette kan ta... fem minutter? Det kan faktisk ta 10 minutter hvis lagkameratene dine konsekvent gjenoppliver hverandre eller bare er mer interessert i å drepe enn å følge spillets regler. Og i mellomtiden sitter du bare der - og venter - og du kan ikke, som i Battle Royale, bare droppe ut, fordi laget ditt kanskje trenger deg et øyeblikk senere.

Nei, Raid har mange gode ideer, men disse undergraves av en struktur som er litt for bred til å sikre solid action rundt hvert hjørne, og som ikke konsekvent fungerer under disse raidene, som er så sentrale for flyten i spillet. Alt i alt er jeg ikke helt sikker på disse raidene, da det å måtte "befeste" basen virker ganske vilkårlig - det burde være mer mekanikk knyttet til å forsvare festningen din når du blir angrepet, ellers kunne basene lett blitt revet ut og erstattet med en enklere Capture the Flag-struktur.

Highguard føles godt å spille. Det ser bra ut. Det høres bra ut. Det lanseres med nok innhold til å tilfredsstille nysgjerrige skytespillfans, og det lanseres ikke med åtte ufokuserte moduser. Wildlight er inne på noe her, men de må handle raskt hvis Raid skal bære spillet i det lange løp, og om det skjer ved å gjøre de forskjellige kartene mindre, introdusere NPC-fiender eller bare øke antall aktive spillere, vet jeg ikke. Men jeg håper de kan trylle raskt, for spillet er bedre enn du kanskje tror.