Her er verdens høyestlydende menneske

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Australieren Joseph McGrail-Bateup, 58, er blitt anerkjent som verdens høyest ropende menneske, ifølge CNN og YLE.

Støynivået på McGrail-Bateups skrik kan sammenlignes med en motorsag eller et jetfly. Han ropte ordet «now» med en lydstyrke på 122,4 desibel. Skriket ble spilt inn 2. mai i et radiostudio i Canberra.

Den forrige rekorden var på 121,7 desibel, og ble satt av den nordirske læreren Annalisa Flanagan i 1994. Hun ropte ordet «quiet». Kanskje hun hadde fått mye øvelse gjennom jobben som lærer?

For McGrail-Bateup var skriket ingen enkel bragd.

«Det tok meg syv forsøk på ett ord, og stemmen min var ødelagt de neste par dagene.»

Ifølge Joseph McGrail-Bateup er han verdens høyest ropende mann, mens Annalisa Flanagan fortsatt er verdens høyest ropende kvinne.