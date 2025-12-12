Her er verdenspremieren på Bradley the Badger

Et av spillene som ble vist frem under den pågående The Game Awards var Bradley the Badger. Det utvikles av Day 4, et studio grunnlagt av Christian Cantamessa (en av hovedskaperne av Red Dead Redemption) og Davide Soliani (mannen bak Mario + Rabbids).

Bak tittelen finner vi et avdanket plattformikon i en spillverden han egentlig ikke forstår lenger. Dette fører til et eventyr som minner om hva som ville skjedd hvis du kastet en haug med klassiske spill i en blender. Sjangre og stiler blandes, og har du spilt lenge vil du lett kjenne igjen hva som parodieres og hva som hylles.

Bradley the Badger er foreløpig bare annonsert for PC, men kommer forhåpentligvis også til konsoller. Det føles som om dette har potensial til å bli en skikkelig gamer-favoritt, og du kan sjekke ut den første traileren nedenfor.