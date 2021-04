Her er vinneren av vår store The Crew 2-turnering

Du ser på Annonser

Turneringen har vært lang og seig, og mange av dere har registrert tidene deres i et forsøk på å vinnen noen av de fete premiene som MSI har stilt til rådighet. Nå har vi sjekket poengtavlene, verifisert tidene, og er klare for å annonsere en vinner.

Den finske brukeren Mursu146 har satt en imponerende tid i løpet "Once Upon a Time in Brooklyn" i The Crew 2 på 2:36:356, og er offisielt vinneren. Det er for øvrig ikke bare den raskeste tiden i vår konkurranse, men ganske nærme den raskeste noensinne. Mursu146 følges tett av finske Termiitti_92, og til sist har vi svenske Subnoezx.

Førsteplassen stikker av med en fet 32 tommers 165Hz 1440p-monitor fra MSI, andreplassen får et tastatur, mus og headset fra MSI, og tredjeplassen får en MSI-goodiebag.

Takk til alle som har deltatt, vi ser frem til neste turnering.