Her er vitsen Disney nektet å bruke i Deadpool & Wolverine

Ifølge Ryan Reynolds fikk de veldig frie tøyler til å lage Deadpool & Wolverine til den filmen skaperne ønsket, uten noen reell innblanding fra Disney. Det var likevel én replikk Disney var svært skeptisk til, så den fikk ikke bli inkludert.

Reynolds har tidligere sagt følgende i et intervju: "Det var en merknad om denne ene replikken, og jeg vil si dette, nemlig at jeg ble bedt om å ta replikken ut. Jeg fikk ikke engang mandat til å ta ut replikken. For å sitere en person i en svært høy lederstilling i Disney: 'Jeg er med for en penny, jeg er med for et pund. Og hvis du tar den ut, vil jeg elske det. Hvis du ikke gjør det, vil jeg fortsatt elske og støtte deg, denne filmen og alt det harde arbeidet som er lagt ned i den. Så kom igjen. På det tidspunktet tenker du: "Vil jeg holde fast ved stoltheten? Bryr jeg meg? Kommer jeg til å dø på en høyde på grunn av en vits? Svaret er selvfølgelig at jeg kommer til å dø på en ås på grunn av én vits, men så blir du edru noen uker senere."

Så, hva var replikken med vitsen som ikke kom med i filmen? Vel, dette har nå blitt avslørt i det nå tilgjengelige originalmanuset til filmen, og replikken er som følger: "FUCK! Vi har ikke engang råd til én X-Man til? Disney er så gjerrige. Jeg får knapt puste med all denne Mikke Mus-kuken i halsen."

I stedet var det en annen elsket Disney-figur som fikk gjennomgå da vitsen ble byttet ut. Levy sa følgende i et intervju med Entertainment Weekly: "Jeg vil si at den ble erstattet med en like skitten replikk om Pinocchio som stakk ansiktet opp i ræva på Deadpool og begynte å lyve som en gal. Jeg sa: 'Ryan, det er din erstatningsreplikk som svar på: 'Kan vi rydde opp? Det er Ryan Reynolds for deg, dristig til det ytterste."

