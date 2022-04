HQ

Husker du den tiden da det var vanlig med juksekoder i spill som ga deg ekstra liv, uendelige continues eller andre goder?

Det er ikke like vanlig lenger, men i Lego Star Wars: The Skywalker Saga er det faktisk et passordsystem som lar deg låse opp diverse ting, og en Reddit-bruker har bestemt seg for å avsløre alle kodene som har blitt oppdaget så langt. Surf over hit for å få mange flotte ting ved å bare skrive inn noen tegn i spillets passordsystem.

Takk, Pure Xbox