Her kan du se når Marvel's Spider-Man 2 får New Game Plus.

Marvel's Spider-Man 2 lanseres endelig i morgen, og gir spillerne en fantastisk nettslyngeopplevelse. Det er imidlertid en liten hake for de som gjerne vil avslutte eventyrene i New York og spille gjennom det hele på nytt.

I skrivende stund har Marvel's Spider-Man 2 ingen New Game Plus-modus. Hvis du vil oppleve det på nytt, kan du selvfølgelig lagre på nytt, men da må du legge igjen alle draktene og kreftene dine.

Insomniacs community- og markedsdirektør James Stevenson har imidlertid fortalt oss at vi ikke kommer til å vente lenge på denne funksjonen. Selv om han bekreftet at den ikke ville være tilgjengelig fra dag én, sa han at den skulle være ute før utgangen av året.

Sonys siste store eksklusive utgivelse, God of War: Ragnarök, ble heller ikke lansert med New Game Plus, men funksjonen ble lagt til på et senere tidspunkt. Hvis du vil se om Marvel's Spider-Man 2 er verdt å kjøpe akkurat nå, kan du lese anmeldelsen vår her.