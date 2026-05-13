Her kommer Googlebook, en Android-basert videreutvikling av Chromebook

Som Engadget kan fortelle oss, har Google bekreftet et nytt laptop-fokusert initiativ, og det kalles Googlebook. Google sier at denne nye kategorien bærbare datamaskiner er bygget for en Gemini-først-verden. Flere detaljer ble lovet senere i år.

Google sier at det å bygge operativsystemet fra grunnen av på Android vil muliggjøre en mye tettere integrering mellom Googlebooks og Android-telefoner. Det er en ny Quick Access-funksjon som viser den kompatible Android-telefonen din i sidefeltet i filbrowseren, noe som gir deg umiddelbar tilgang til alt som er lagret på den. Den nye "Create Your Widget"-funksjonen som kommer til Android 17, er også til stede.

Googlebooks lover å tilby en strømlinjeformet måte å vise apper fra Android-telefonen din på den bærbare datamaskinen. Det er en telefonknapp i dokkingstasjonen nederst på skjermen, og ved å klikke på den får du opp et rutenett med apper som du umiddelbart kan starte på Googlebook.

Den største nyheten ifølge Google ser ut til å være en forbedret Gemini-integrasjon. Så langt har Google bare vist frem en annen ny Gemini-funksjon kalt Magic Pointer. Dette er en AI-drevet oppgradering av standardmarkøren som alle datamaskiner bruker som et peke- og klikkgrensesnitt. Ved å vri på markøren forvandles den til Magic Pointer, som Google sier vil gi deg "raske, kontekstuelle forslag" fra hva du peker på på skjermen.

Når Googlebooks lanseres i høst, vil det ikke involvere noen førsteparts bærbare datamaskiner. I stedet vil Google samarbeide med en rekke produsenter, inkludert Acer, ASUS, Lenovo, Dell og HP.