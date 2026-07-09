Her ser du en nærmere titt på « Lego-Pokémon-treneren Red

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Forleden ble det kunngjort at Lego skulle lansere en 930-delers Pokémon Trainer Red-minifigur. Da hadde vi bare et sterkt utzoomet bilde å vise frem, men nå har det dukket opp bedre bilder på Reddit.

Dette gir oss et bedre innblikk i det som ser ut til å være en overdimensjonert Lego-figur med samme bevegelighet og lekefunksjoner som de vanlige, mindre versjonene. Settet lanseres 1. oktober, og du vil kunne kjøpe det for £69,99/€79,99 – kanskje noe å se frem til?