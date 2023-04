Hercule Poirot står overfor det overnaturlige i A Haunting in Venice trailer

Vi har vært helt bortskjemt med mordmysterier og whodunnit-filmer i det siste, ettersom de siste årene har sett to Knives Out filmer og to filmer i Kenneth Branaghs Poirot-adapsjonsserie. Selv om vi må vente litt på mer Knives Out, vil den berømte belgiske detektiven Hercule Poirot gjøre comeback i år.

For i september, nærmere bestemt den 15. september, A Haunting in Venice vil åpne på kino, og vil se den ikoniske detektiven med bart måtte overvinne en overnaturlig trussel som dukker opp under en seanse som han deltar på mens han nyter pensjonisttilværelsen i Venezia etter andre verdenskrig.

Denne filmen, selv om den er fullpakket med intriger, ser ut til å ha en litt mer uhyggelig stemning til Murder on the Orient Express og Death on the Nile, og du kan se dette selv i traileren nedenfor.

