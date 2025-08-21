Indieutvikleren Okomotive har blitt kjent for sine mer stemningsfulle og enkle eventyr. Etter to godt mottatte kapitler i FAR -serien har studioet endret retning og i stedet rettet oppmerksomheten mot noe nytt, et spill kjent som Herdling.

HQ

Premisset for dette prosjektet er egentlig ganske enkelt. Du inntar rollen som en ung gjeter, der det endelige målet er å lede en flokk med fantastiske dyr - som blir sett på som Calicorns - gjennom en verden for å fullføre vandringen til toppen av et enormt fjell. Dette begynner i en skitten og møkkete undergang i en mørk by, men etter hvert forflytter du deg til åpne prærier, fantastiske daler, dype tunneler og alpinlignende fjellkjeder, der spilleren må navigere seg gjennom mindre miljøutfordringer for å komme videre og utvide flokken med flere Calicorns som er blitt adoptert underveis.

Igjen er premisset veldig enkelt, og det er ikke noe galt med det. Herdling er over så fort det starter, men det etterlater et inntrykk av den enkle grunn at det oppfordrer spilleren til å fokusere fullt og helt på å lede flokken. Mekanisk sett er det en veldig enkel opplevelse, der du tilbringer mesteparten av tiden som en slags gjeterhund som bjeffer ordre for å drive Calicorn -flokken i riktig retning. Det er bare en håndfull innganger som krever mestring, men de er designet og innlemmet på en slik måte at du alltid bruker dem og finner interessante måter å forbedre styringen av Calicorns på. Det fungerer selv om det mangler noe av den mekaniske dybden som andre spill har.

Og dette er også mens Herdling mangler dialog eller noen form for muntlig fortelling. Det er nesten ingen lyd av relevans, og all historiefortelling skjer gjennom verdensoppbyggingen og spillerens handlinger, og Okomotive viser seg å være effektivt til å levere dette. Herdling er emosjonelt, og selv om det er minimal interaksjon med Calicorns selv, knytter du bånd med dem og utvikler en forbindelse med dyrene under din beskyttelse, noe som kan utvides ved å gi dem kallenavn og mindre kosmetisk tilbehør.

Dette er en annonse:

Men det skal sies at alt dette fungerer av den enkle grunn at Herdling ikke på langt nær blir for lenge. Det er et veldig kort spill, som varer i noen timer, avhengig av hvor effektiv du viser deg å være som gjeter. På grunn av den korte lengden er det ikke rom for oppblåsthet eller unødvendige systemer og mekanikker, og gåtene viser seg også å være ganske enkle og fører ikke til at du dunker hodet i veggen, noe som er en fordel siden kontrollene ofte er et frustrasjonspunkt og gjør deg sliten av å fortsette å spille.

Jepp, Herdling, i det minste på Switch, er litt av en plage å faktisk spille. Spillet er ikke et ytelsesvrak i form av framedropp og hakkete oppløsning (selv om oppløsningen ikke er fantastisk og det er merkbar tekstur pop i, spesielt når du er i veldig åpne miljøer), men det har sine demoner med bugs og problemer uten tvil.

Dette er en annonse:

For det første er kameraet avskyelig å bruke. Det fungerer knapt ordentlig og går konsekvent av seg selv, vrir perspektivet og stopper deretter spilleren fra å kunne korrigere det. Det kan være at det klipper under nivået eller beveger seg slik at spilleren stirrer på kameraet som Crash Bandicoot som løper fra en kampestein. Det er utrolig frustrerende, spesielt når bevegelsene ser ut til å ta kontroll av seg selv og svinge av i retninger du ikke forventer... Når du kombinerer dette med den egentlige spillødeleggende feilen som ligger i at du ikke kan komme deg videre uten Calicorn flokken din, noe som betyr at du til slutt vil støte på et puslespill du ikke kan løse siden det ikke finnes noe Calicorn og ingen mulighet til å gå tilbake på grunn av spillets barrierer... Til syvende og sist får du et spill som til tider viser seg å være for mye av en plage å spille enn den korte varigheten noensinne tillater.

HQ

Det kan høres ut som om jeg bashing Herdling, men dette er ganske grunnleggende ting som spillet burde få rett, og ærlig talt hvis det gjorde det, ville Okomotive ha et ganske nydelig og sjarmerende indiespill på hendene. Slik det er nå, i hvert fall på Switch, er det vanskelig å anbefale Herdling, da problemene rett og slett gjør noen deler av spillet faktisk uspillbart, i hvert fall hvis du, som meg, anser det å ikke måtte starte et spill fra bunnen av for å komme forbi en feil som et grunnleggende krav til et videospill. Hvis du er så heldig å unngå disse problemene, vil du likevel oppdage at Herdling har en sjarm og et enkelt premiss som er ideelt for dem som ønsker å fylle et par eller noen kvelder med et nytt videospill.