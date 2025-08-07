Herdling kunngjør Switch-utgivelsesdato, forhåndsbestillinger åpner i dag

HQ

HerdlingDen nye skapningssamlingsfortellingen fra Okomotive og Panic kommer på Nintendo Switch på samme dato som den kommer til konsoller og PC. Om bare noen få uker skal vi gjete rundt mystiske dyr gjennom et barskt vintermiljø.

Herdling ble kunngjort på dagens Indie World-utstilling, og kommer til Nintendo Switch 21. august. Det er to uker fra i dag i skrivende stund. Forhåndsbestillinger for spillet på Nintendo Switch blir også senere i dag.

I Herdling skal du veilede, beskytte og knytte bånd med flokken din av kallehjørner, og ta dem med på en følelsesladet reise gjennom en verden som lenge har gått tapt.