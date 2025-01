HQ

Livet passerer revy i Robert Zemeckis' nyeste dramakomedie, der millioner av år med evolusjon fører til en stue et sted i Nord-Amerika, en ørliten del av verden som blir åsted for menneskehetens historie og hjemsted for generasjoner av mennesker som prøver å oppfylle sine drømmer. Here og nå, er budskapet, å leve i øyeblikket, for livet er altfor kort til å kaste det bort på meningsløs angst. Det er med andre ord en film med svært store ambisjoner ... men med svært få overraskelser.

Here er en sentimental historie vi har sett mange ganger, der innrammingen er hovedattraksjonen. Det er et morsomt eksperiment å være vitne til hele liv fra én vinkel, med overganger i form av innklippede bilder fra ulike tidsepoker, som vinduer inn i et annet liv. Tegneserien som filmen er basert på, gjorde det samme for å vise hvor flyktig livet er: I filmen fungerer de som overganger til neste historie. Noen av disse overgangene er smarte, mens andre faller flatt, særlig når majoriteten av historiene ikke er engasjerende. Det er ikke nok å hele tiden vise Tom Hanks og Robin Wrights aldrende ansikter.

Here Filmen handler om livet, men den føles litt for livløs.

Et av problemene er at mange av filmens historier blir løse tråder som raskt mister forbindelsen til filmens røde tråd. For eksempel blir historien om pilotens kone fort glemt, og sidehistorien om Benjamin Franklins familie kunne like gjerne vært kuttet ut, da den egentlig ikke tilfører noe særlig til den overordnede historien. Det er mye å komme gjennom, men til slutt er man likevel mest investert i historien om Hanks og Wright, ettersom Zemeckis bruker mest tid på deres dynamikk og verdensbilde. Det er noen effektive scener Here, men så snart det begynner å koke opp noen følelser, blir de raskt viftet bort av flat dialog eller stygge digitale effekter, som når en CGI-kolibri forsøker å binde historiene sammen.

Det bidrar til en ujevn film som aldri virkelig klarer å berøre seeren. Som sagt setter jeg stor pris på innrammingen, men det føles ikke som om dens potensial utnyttes fullt ut heller. Det hele blir rett og slett for kunstig, og da tenker jeg ikke bare på dataeffektene. Følelsene mangler og bobler aldri helt opp til overflaten, fordi de sammenvevde, konvensjonelle historiene aldri blir løftet av "stillbildekameraet". Det er mye Zemeckis vil si med Here og hvor kort livet er, men du vil definitivt ønske at livet ditt skal bli forkortet hvis du bruker tid og penger på å se Here.